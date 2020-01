Die Fenster in der Wernigeröder Schlosskirche gehören zu den bedeutsamsten des 19. Jahrhunderts in Mitteldeutschland. Sie zeigen Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Nach Beseitigung der Schäden sollen die Fenster dauerhaft gesichert werden, etwa durch eine zweite vorgesetzte, farblose Verglasung. Die Arbeiten an den Fenstern werden mindestens zwei Jahre dauern. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß