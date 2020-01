Was im Frühjahr 2011 als kleiner Familienbetrieb begann, ist mittlerweile ein Harzer Betrieb mit und Geschäftsbeziehungen bis nach China und Bolivien. Acht Wochen hat es gedauert: von der Idee bis zur Pflanzung. Zu Goji-Beeren gesellten sich Aronias, Schisandras und Cranberrys. In Derenburg ist mittlerweile ein Großhandelsbetrieb und ein Zwischenlager für Superfoods entstanden. Anfang Oktober eröffnete die Familie einen der größten Bioläden Sachsen-Anhalts und schafft so weitere Arbeitsplätze. Momentan arbeiten neun Mitarbeiter in dem Familienbetrieb.