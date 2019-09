Thomas Forkert wohnt in der Bahnhofsstraße und er ist mächtig sauer über die Sperrung. Er käme nun nicht so ohne weiteres zu Fuß in den Ortskern, erzählt er. Außerdem sei die Sperrung ohne Vorankündigung geschehen. Veranlasst hat die Sperrung die Deutsche Bahn. Die hat festgestellt, dass die Unterführung eigentlich gar keine Unterführung sei.

In einer Stellungnahme schreibt die Bahn: "Unter der Brücke befindet sich kein öffentlicher Weg. Die 'Durchgangshöhe' beträgt nur 1,69 m – dadurch besteht eine erhöhte Unfallgefahr. In der Unterführung befindet sich ein Gewässer 2. Ordnung (wasserführend). Es wurden vor Jahren schon Durchgangsverbotsschilder beidseitig angebracht, wurden aber völlig ignoriert. Deshalb wurde im Monat August die Brücke einseitig mit einem Stabmattenzaun abgesperrt."

Hätten gern wieder kurze Wege: TSV-Vorsitzender Ronny Zimmermann und Anwohner Thomas Forkert. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Denn die Alternativen sind nicht wirklich gut: Die Umwege sind teilweise gefährlich und sehr lang. Sie führen um die Ortsenden herum. Ein Weg führt über eine überaus schlechte Straße. Ein zweiter Weg führt am Ackerrand und dann an einer Bundestraße ohne Rad- und Fußweg entlang. Dass für diese Umwege einige offenbar keine Lust haben, zeigt das bereits verbogene Absperrgitter. Manch einer scheint unter diesem hindurch zu kriechen. Andere nehmen echte Gefahren auf sich: Niedergetretenes Gras neben der Unterführung zeigt, dass einige auch die Gleise überqueren.



"Eltern haben uns deswegen schon angesprochen", sagt Vereinsvorsitzender Ronny Zimmermann. Nicht nur er hofft deshalb inständig auf eine schnelle Lösung des Gitter-Problems. Die scheint indes nicht in Sicht. In ein paar Jahren soll die Bahnstrecke saniert werden. Dann könnte vielleicht auch eine neue Unterführung oder eine Brücke gebaut werden. Problem: Die Gemeinde müsste Geld dazugeben, doch das fehlt derzeit an allen Ecken und Enden. Immerhin haben die Groß Quenstedter im Verkehrsministerium angefragt, wie eine Lösung aussehen könnte. Eine Antwort haben sie noch nicht.