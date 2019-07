Eine nächtliche Auseinandersetzung in Halberstadt hat zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. 22 Beamte und ein Hubschrauber waren in der Nacht zum Montag im Einsatz. Anwohner hatten kurz vor Mitternacht Schüsse und einen heftigen Streit gehört und daraufhin die Polizei informiert.

22 Beamte und ein Hubschrauber waren in Halberstadt im Einsatz. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Jochen Tack

An einem unbeleuchteten Platz waren den Angaben zufolge mehrere Personen aneinander geraten. Vermutlich sei eine Schreckschusswaffe abgefeuert worden, so die Polizei. Später fanden die Beamten eine leicht verletzte 24-Jährige. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.



Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat zwölf Personen namentlich erfasst. Ob sie an dem Vorfall beteiligt waren, wird im Moment geprüft.