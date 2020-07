Der Löscheinsatz der Feuerwehr in einer Gummifabrik in Ballenstedt dauert an. Wie der Stadtwehrleiter Holger Kohl MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sei der Großbrand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten seien aber noch nicht beendet. Auf dem Werksgelände brennen Gummireste und Kautschuk zwischen zwei Lagerhallen. Zwischenzeitlich drohten die Flammen auf die Gebäude überzugreifen.

Fassaden und Dächer wurden durch die starke Hitze beschädigt – die Hallen brannten aber nicht vollständig aus. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Anwohner in Ballenstedt sollen weiterhin Fenster und Türen geschlossen halten.