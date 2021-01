Seit 1. Januar 2020 müssen Händler mit elektronischen Kassensystemen ihren Kundinnen und Kunden bei jedem Kauf unaufgefordert einen Beleg aushändigen – also den Kassenbon. Der Gesetzgeber will mit dieser schon 2016 beschlossenen "Belegausgabepflicht" Steuerbetrug über Mogelkassen verhindern. Kassen, so die Idee, sollen fälschungssicher sein und Manipulationen damit gar nicht erst möglich machen. Der Bon soll auch per Mail oder auf das Handy ausgegeben werden können.



Hintergrund: Der Staat verliert Jahr für Jahr hohe Summen, weil Unternehmen ihre Umsätze mit manipulierten Kassen, Schummelsoftware oder fingierten Rechnungen falsch oder gar nicht erfassen. Das betrifft vor allem Branchen, in denen viel mit Bargeld gezahlt wird – etwa die Gastronomie.

In vielen Bäckereien landen die Bons direkt im Müll. Die Folge sind Unmengen vermeidbaren Abfalls. Bildrechte: MDR/Viola Simank