Halberstadt Manipulierte Gasleitung löste Hausexplosion aus

Gut drei Wochen nach der Explosion einer Doppelhaushälfte in Halberstadt ist die Unglücksursache bekannt. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ist an einer Gasleitung im Keller manipuliert worden. Eine Schraubverbindung zwischen der Gasuhr und der Gaszufuhr sei getrennt worden. Dadurch sei ein Gas-Luft-Gemisch ausgeströmt, das sich entzündet hatte. Wie es entzündet wurde, ist noch nicht bekannt.

Das Haus war am Morgen des 23. Februars im Stadtteil Gartenstadt in die Luft geflogen. Die Doppelhaushälfte ist gänzlich zerstört worden. In der Ruine fanden die Ermittler eine Leiche. Die zweite Hälfte des Hauses ist stark beschädigt worden. Der Bewohner erlitt Verletzungen. Das Unglück erschütterte die Nachbarn im Stadtteil. Sie gedachten des Toten mit Blumen und Kerzen an der Unglücksstelle.