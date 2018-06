In etlichen Kellern stand am Freitag das Wasser. Bildrechte: Cathleen Janzen

"Halberstadt kommt nahe dran, abzusaufen", so formulierte es ein Sprecher der Leitstelle. Die Kameraden seien direkt nach dem Unwetter zu 200 Einsätzen ausgerückt und weitere Notrufe gingen ein. Zu viel Regen sei in kürzester Zeit heruntergekommen. Dem Sprecher zufolge berichtete ein Anrufer von Wasser auf den Straßen, das fast bis zum Fenster der Autos reichte.



Viele Keller wurden unter Wasser gesetzt. Die Kanalisation lief ebenfalls über, Gullydeckel wurden von den Wassermassen herausgedrückt. Auch das Krankenhaus im Norden der Stadt wurde in Mitleidenschaft gezogen: Im Keller wurden zum Teil die Fahrstühle geflutet. Hier rückte neben der Feuerwehr auch das Technische Hilfswerk an. Die Leitstelle verdoppelte wegen der vielen Anrufe ihr Personal.



Nach Angaben des MDR-Wetterstudios fielen am Freitagnachmittag in Halberstadt binnen zwei Stunden um die 65 Liter pro Quadratmeter. Das sei mehr Regen, als sonst im ganzen Monat Juni falle.