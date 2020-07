In Halberstadt wird am Sonntag der neue Oberbürgermeister bestimmt. In der Stichwahl stehen sich Amtsinhaber Andreas Henke (Die Linke) und Daniel Szarata (CDU) gegenüber. Die Stichwahl war notwendig geworden, da im ersten Wahlgang vor zwei Wochen kein Kandidat die absolute Mehrheit erzielt hatte.