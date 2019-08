Aber am Verhalten der Security sei ihm klar gewesen, dass etwas passieren werde. Er filmte den Übergriff der Wachleute. Doch der Angriff hatte – zunächst – keine Konsequenzen, obwohl Miklo das Video online veröffentlicht hat. Er verliert das Vertrauen in die Sicherheitsleute: "Man sollte keine Angst haben müssen vor Leuten, deren Hilfe man vielleicht mal benötigt", sagt er. Zuvor habe es zudem bereits weitere, ähnliche Vorfälle gegeben. Im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT erklärt Wienand, warum sich Miklo O. nicht an die Polizei gewandt hat.

Sie sprechen in Ihrem Artikel weitere Vorfälle von Mitarbeitern gegen Geflüchtete in der ZASt an. Was passiert nun?