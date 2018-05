Brigitte Böttcher entdeckte die Rezepte durch einen Zufall: Sie stöbert seit einigen Jahren durch das Archiv des Centrums Harzkultur in Wernigerode. Dort lagern Tonbandaufnahmen, Liedmanuskripte und Dias, für die sich keine Bibliothek und kein Museum interessiert. "Das war eine riesige Sammlung an Einzeldokumenten", sagt die ehemalige Lektorin MDR SACHSEN-ANHALT. "Und da habe ich angefangen, alle Hefte Seite für Seite anzugucken. Plötzlich stieß ich auf ein Manuskript, das waren nur 30 Seiten, von 1984. Und das beschäftigte sich mit Notrezepten."

Und so steht sie nun mit Fünftklässlern der Sekundarschule "Thomas Müntzer" in Wernigerode am Herd. Die Kinder aus der Koch AG wollen einige Rezepte ausprobieren. "Ich koche Bouletten", erzählt der 11-jährige Jannik. "Da man wenig Fleisch hatte, hat man halt mit Brot, Petersilie und anderen Gewürzen improvisiert." Rowan pellt ganz in der Nähe Kartoffeln und sagt: "Ich koche Auflauf mit Kohlrüben und Kartoffeln." Und ein Mädchen beschreibt die Nachspeise, die sie zubereitet: "Im Backofen wurde es schön goldbraun. Es duftet lecker und süßlich."

Schnippeln, dämpfen, brutzeln – die Kinder der Koch AG geben sich große Mühe. Sie haben sogar schon Preise gewonnen. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Brigitte Böttcher ist ganz angetan von den fleißigen Kindern, die sich an den alten Harzer Rezepten versuchen. Etwa 30 Gerichte sind in dem alten Dokument aufgelistet, doch sie dachte, da müsse es noch mehr geben – und rief die Bewohner des Harzes auf, ihr ihre Großmutter-Rezepte zu schicken. Dutzende brachten ihre Schätze und aus all dem soll nun ein Kochbuch entstehen.



Die Schüler kochen für das Kochbuch, machen zum Beispiel aus Kartoffeln und Haferflocken falschen Brathering. Alle Teller werden dann fotografiert und sollen später die Rezepte illustrieren. Und die schmecken besser als gedacht. "Also es schmeckt ganz schön lecker, muss ich sagen", erzählt Fünftklässler Rowan, als am Ende alle gemeinsam am Tisch sitzen und die Gerichte verputzen.