Mit über fünf Millionen verkauften Tonträgern gehört der mehrfach mit dem Echo ausgezeichnete Adel Tawil zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart. Bekannt wurde er im Jahr 2004 durch das Duo "Ich + Ich" mit Annette Humpe. Zusammen mit dem Rapper Azad nahm er 2007 den Song "Ich glaub an Dich" zur Serie Prison Break auf und erreichte insgesamt vier Chartplatzierungen in den Top 10.

Des Weiteren hat Adel Tawil seit 2005 fünf deutsche Top-10-Hits gesungen. 2010 nahm er mit Sido das Lied "Der Himmel soll warten" auf. 2013 landete er mit seiner ersten Solo-Single "Lieder" direkt auf Platz 2 der deutschen Single-Charts. 2017 veröffentlichte der Berliner Sänger, Songschreiber und Produzent sein Nr.-1-Album "So schön anders", mit dem er in Deutschland, Österreich und der Schweiz diesen Sommer auf Tour geht. Adel Tawil gilt mit seinen Erfolgen als einer der deutschen Ausnahmekünstler. Er hat im Laufe seiner Karriere auf unzähligen Konzerten weit über eine Million Zuschauer begeistert.

Die Newcomerin Lotte lernte schon als Kind Gitarre, Klavier und Geige spielen. Sie singt und nimmt klassischen Unterricht. Musik ist schon immer der Kern ihres Lebens, ihre Sprache und ihr Zufluchtsort. Vielleicht klingen ihre Lieder auch deshalb so wahrhaftig und im besten Sinne reif, obwohl sie erst 21 Jahre alt ist. Ihr Talent beeindruckte bekannte Musikerkollegen so sehr, dass Lotte bereits zahlreiche Konzerte für Musiker wie Max Giesinger oder Johannes Oerding eröffnen durfte. Der Terminkalender der Ravensburgerin für die anstehende Festivalsaison ist bereits ordentlich gefüllt. All das ungeachtet dessen, dass sie erst vor kurzem ihre erste Single "Auf beiden Beinen" veröffentlicht hat. Das Debütalbum soll noch diesen Sommer erscheinen.

IsyVoice Bildrechte: xtra4music

IsyVoice gibt mit "Alles was wir brauchen" ein beeindruckendes Debüt. Von Kindesbeinen ist die Musik und vor allem das Singen ein Teil ihres Lebens. In ihrem Song kommt die Textbotschaft getragen von ihrer ausdrucksstarken Stimme als Statement aus ihrer eigenen Seele rüber. Die Ex-Teilnehmerin von "Deutschland sucht den Superstar" ist im Harz zu Hause und dort schon seit Jahren eine gefragte Sängerin. Mit ihrem aktuellen Song "Alles was wir brauchen" stieg sie in den Amazon-Verkaufscharts auf Platz 45 ein und in den deutschen DJ-Charts erreichte sie sogar Platz neun.