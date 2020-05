Deshalb wird er seine Restaurants in Wernigerode nicht früher öffnen, sondern erst ab dem 22. Mai. "Nicht, weil ich es nicht nötig habe. Natürlich habe ich es nötig. Ich habe jetzt ein paar Monate nicht einen Cent Geld verdient", so Pietsch.

101 Gastronomen haben einen Antrag gestellt, früher zu öffnen. 74 dieser Anträge wurden laut der Pressestelle des Landkreises Harz genehmigt. Nicht in der Tabelle: 16 Anträge waren unvollständig, sieben werden noch bearbeitet. Bildrechte: Landkreis Harz

74 Harzer Gaststätten wollen bereits ab Montag öffnen. Die meisten von ihnen sind in Quedlinburg (20), Wernigerode (18) und Blankenburg (9). Dass 27 Anträge nicht genehmigt werden konnten, liegt daran, dass sie beispielsweise unvollständig waren oder die Restaurants die Auflagen nicht erfüllt haben, meint Franziska Banse von der Pressestelle des Landkreises.

Sie hat am Freitag die Ergebnisse zusammengetragen und ergänzt: "Wenn beispielsweise Unterlagen gefehlt haben, dürfen die Antragsteller sie bis Montag, 10 Uhr, nachmelden. Sollte damit dann alles in Ordnung sein, dürfen sie am 19. Mai öffnen." Welche Restaurants schon früher öffnen, dürfe der Landkreis Harz aus Datenschutzgründen nicht mitteilen.