Traditionsprodukt Harzer Käse kommt wieder aus dem Harz – darf aber nicht so heißen

Harzer Stinker, Harzer Käser oder Harzkäse – es gibt verschiedene Namen, doch immer ist ein Sauermilchkäse gemeint, der lieblich schmeckt, würzig riecht und oft polarisiert. Aber ob man ihn nun mag oder nicht: So richtig echten Harzer Käse gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Denn was im Supermarkt als Harzer Käse verkauft wird, kommt nicht aus dem Harz, sondern in der Regel aus Sachsen.