In Tanne in der Gemeinde Oberharz am Brocken gibt es Nachwuchs bei den Harz-Ziegen. Brockenbauer Uwe Thielecke züchtet diese vom Aussterben bedrohte Art. Zu Ostern sollen die drei Zicklein getauft werden. Bis dahin nimmt der Brockenbauer Namensvorschläge entgegen. Die Ziegen sind am braunen Streifen über den Rücken und den braunen Schienbeinen erkennbar. Die ausgewachsenen Tiere sind dunkel-, der Nachwuchs ist hellbraun.

Zu Ostern wollen der Brockenbauer und sein Team die Namensvorschläge für den Ziegennachwuchs aussortieren und eine kleine Taufe machen. Bildrechte: MDR/Elke Kürschner