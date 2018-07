Der Verkauf der "Hasseröder" Brauerei in Wernigerode ist wieder offen. Darüber hat der internationale Konzern Anheuser Busch Inbev am Montag die Mitarbeiter informiert. Der Bierriese wollte "Hasseröder" an den hessischen Investor Daniel Deistler von der CK Corporate Finance GmbH (CKCF) verkaufen. In Aussicht stand die Übernahme aller 260 Jobs. Doch das Geschäft ist ins Stocken geraten.