In Ditfurt bei Quedlinburg im Harz hat am Sonnabend in den frühen Morgenstunden ein Fachwerkhaus in Flammen gestanden. Schaden: 10.000 Euro. Mehr als zehn Stunden musste die Ortsdurchfahrt gesperrt werden, weil das Haus an der Straße liegt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, mussten Teile des Dachgiebels abgetragen werden, um das Gebäude zu sichern. Der Schaden sei zu schwer gewesen, das Haus ausgebrannt. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Das Haus werde manchmal lediglich als Werkstatt genutzt. Aus den umliegenden Orten waren insgesamt mehr als 70 Feuerwehrleute im Einsatz, zudem rund 20 Helfer des Technischen Hilfswerks aus Quedlinburg und Halberstadt. Die Brandursache ist noch unklar.