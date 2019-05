Evakuierungen Großeinsatz der Polizei nach Hausexplosion in Halberstadt

In Halberstadt hat es in der Nacht eine Hausexplosion gegeben. Die Polizei vermutet, dass sich in dem Gebäude Chemikalien befinden und lässt das Gebiet in einem Umkreis von 300 Metern räumen. 650 Menschen sind betroffen.