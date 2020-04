Heimburg ist – wie alle Blankenburger Ortsteile – zum staatlich anerkannten Erholungsort ernannt worden. An dem Rondell in der Ortsmitte wird demnächst ein Pavillon aufgebaut, der darauf hinweist – und zeigen soll, wie gut sich Touristen in Heimburg erholen können.

Bau der Kita ist ins Stocken geraten

Die paar Kinder, die in der Heimburger Kita aktuell notbetreut werden – in dieser Woche waren es vier – werden vermutlich auch dann noch in der Behelfskita am Sportplatz untergebracht sein. Die Corona-Krise hat auch den ohnehin schon zögerlichen Umbau der eigentlichen Kita durcheinander gebracht. Im Juli sollte sie endlich fertig sein. Jetzt wird es wohl bis September dauern, die Arbeiten kommen wegen der Krise nur schwer voran.

Auch anderswo wird in dem 850-Einwohner-Ort im Moment viel gebaut. Die wenigen Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, basteln: an der Hausfassade oder den frisch verlegten Pflastersteinen vor der Haustür. Ein Mann mäht Rasen. Auf dem Gartentisch ein paar Häuser weiter steht eine Kanne Kaffee, daneben eine Tasse. Wenn all das etwas Gutes hat, dann, dass man mal wieder dazu kommt, sich um Haus und Garten zu kümmern. Es blüht ja auch alles so schön. Der Heimburger Spielplatz ist wie so viele andere in Sachsen-Anhalt im Moment abgesperrt. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Feuerwehr-Ausbildung fällt weg: Einsätze werden intensiver besprochen

Auch bei der Heimburger Feuerwehr spüren sie die Auswirkungen der Krise. An die Ausbildung ist im Moment kaum zu denken, sagt Wehrführer Sven Hädicke. Der Lkw-Führerschein, den zwei der neuen Einsatzkräfte im März hatten beginnen sollen, liegt erst einmal auf Eis. Wann es weitergeht, ist offen. Das betrifft die komplette Feuerwehr-Ausbildung in Sachsen-Anhalt. Schließlich ist auch die Feuerwehrschule in Heyrothsberge im Moment dicht.

Es ist Mittag geworden, als Hädicke und Markus Sonnberger vom Förderverein der Feuerwehr wieder einmal im Gerätehaus in der Ortsmitte stehen. Ausgeschlafen sind die beiden nicht. Letzte Nacht mussten Hädicke und Sonnberger mit ihren Kameraden gleich drei Mal in Heimburg ausrücken. Auf einem Grundstück am Ortsrand hatte es mehrfach gebrannt. "Brandstiftung", sagt Wehrführer Hädicke. Zehn Stunden waren sie beschäftigt, der letzte Einsatz ging bis 10 Uhr am Vormittag.

"Wir gestalten die Besprechungen nach Einsätzen im Moment intensiver als sonst", sagt Sven Hädicke. "Und wir hoffen, dass keiner vergisst, was er gelernt hat." Wenn es brennt, dann müssen sie sich auch bei der Feuerwehr im Moment umstellen. Nach der Alarmierung gehen sie beispielsweise immer nur zu fünft ins Gerätehaus, um nacheinander auszurücken. Markus Sonnberger (links) und Sven Hädicke von der Feuerwehr in Heimburg müssen trotz der Corona-Krise im Fall der Fälle da sein. Dabei hat sich auch der Alltag in der freiwilligen Feuerwehr stark verändert. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Zusammenhalt und Kameradschaft

Wie in so vielen anderen Orten übernimmt die Feuerwehr auch in Heimburg eine wichtige Rolle für das gesellschaftliche Leben, allein schon für die Kinder und Jugendlichen. Sven Hädicke und Markus Sonnberger lassen keinen Zweifel daran, dass das in diesen Wochen anders ist. Das Osterfeuer mussten sie absagen. Aus einem zwischendurch mal geplanten Feuer zu Pfingsten wird auch nichts, die Waldbrandgefahr wäre zu hoch. Und dann war da noch die Kutschfahrt, die ein Unternehmer aus Heimburg der Feuerwehr als Dankeschön geschenkt hatte. Auch sie wurde abgesagt. Vorerst zumindest. "Der Zusammenhalt ist trotzdem gut. Die Kameradschaft bei uns ist immer da. Auch, wenn wir uns ewig nicht sehen würden", sagt der Wehrführer.