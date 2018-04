Vandalismus Hoffnung für 400 Jahre alte "Kartoffelvase"

Auf diesen Anblick hätte Klaus Bogoslaw gern verzichtet. Am Ostersonntag gegen 8 Uhr stand er vor den Trümmern des mehr als 400 Jahre alten Gefäßes, das sie in Hessen liebevoll "Kartoffelvase" nennen. Anwohner hatten ihn, der auch Vorsitzender des Schloss-Fördervereins ist, benachrichtigt.

"Völlig zertrümmert, fast Totalschaden", sagt er über das Bild, das sich ihm von der Vase bot. Bogoslaw packte die Wut, und nicht nur ihn. Auch andere Einwohner von Hessen nahm die zerstörte Vase mit. So empört sich zum Beispiel Sabine Keil:"Es kann doch nicht sein, dass Rowdies das kaputt machen, was hier schon seit Jahrhunderten steht. Das ist ein Kulturerbe.“

Bürgermeister Bogoslaw begutachtet die beschädigte Vase in einer Werkstatt für Denkmalpflege in Westerhausen. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Denn diese Vase ist nicht irgendeine. In der Vase soll eine der drei ersten Kartoffelpflanzen Norddeutschlands eingepflanzt worden sein. Die Pflanzen hatte 1586 der Braunschweiger Herzog Julius vom englischen König geschenkt bekommen. Damals wurden Kartoffeln als Zierpflanzen kultiviert. Eine der Pflanzen wurde im Schlosspark von Hessen in die noch heute erhaltene Vase gepflanzt, so die Legende.



Auf jeden Fall aber wirkte in Hessen ab 1607 der Hofgärtnermeister Johann Royer. Dieser legte einen ausgedehnten Lustgarten an und kultivierte 1.700 Pflanzen, darunter die Kartoffel. Royer experimentierte mit der Knolle, schrieb das erste Gemüse-Kochbuch und veröffentlichte erste Kartoffelrezepte, zum Beispiel für Bratkartoffeln. Das Schloss erlebte damals seine Glanzzeit, als Sommerresidenz der Braunschweiger Herzöge und als Witwensitz.