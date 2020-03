Seit Montag sind in Sachsen-Anhalt Kitas und Schulen geschlossen, viele Veranstaltungen im Land wurden abgesagt oder verlegt. Menschen werden weltweit aufgerufen, soziale Kontakte zu meiden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Viele Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice, Universitäten stellen den Lehrbetrieb vor Ort ein.

Auch die Penn State-Universität in den USA, an der der gebürtige Sachsen-Anhalter Robert Klosinski als Deutschlehrer arbeitet und seine Doktorarbeit schreibt. Deshalb arbeitet er nun per Videochat und E-Mail – aus einem Dorf im Landkreis Harz, in dem man kaum Mobilfunknetz hat.

Ticket in die USA dreimal umgebucht

Über die Spring Break, also die Frühlingsferien, kam Robert Klosinski nach Deutschland. Am 1. März 2020 landete sein Flugzeug in Hannover, weil er zwei Tage später an einer Konferenz in Hamburg teilnahm. Dann ging es weiter ins Harzvorland, um die Familie zu besuchen.

Der Rückflug für den 13. März war gebucht, doch zwei Tage früher kam die Information seines Arbeitgebers: Bis 3. April wird es keine Kurse vor Ort geben. Alles wird von zu Hause gemacht. Robert Klosinski beschließt, in Berßel zu bleiben. Neuer Flugtermin: 18. April. Dann kündigt die amerikanische Regierung an, dass die Einreise aus Europa vorerst ausgesetzt wird. Der Berßeler bucht noch einmal um: Sein aktuelles Ticket ist für den 25. April.

Lieber im Harz bleiben

Robert Klosinski macht aus seinem Elternhaus seinen Job in den USA. Bildrechte: Robert Klosinski Gäbe es das Coronavirus nicht, wäre Robert Klosinski seit Tagen wieder in den USA. Da er sowieso nicht auf den Campus darf, sagt er: "Was soll ich in Amerika, wo es kein Gesundheitssystem gibt?" Hierzubleiben hatte ihm deshalb auch ein befreundeter Arzt in den USA geraten, der früher in Deutschland gearbeitet hat.



Berßel ist ein Dorf. Es gibt wenig Leute und viel Natur. "Hier kann ich sicher auf den Sportplatz gehen", sagt er. Das wäre in seiner Stadt State College nicht möglich. Die Stadt habe 40.000 Einwohner. Auch wenn er dort in den Park gehe, seien immer noch viele Menschen da.

Außerdem seien auch die Familie und die Freunde vor Ort wichtig: "Es ist nicht das Schlechteste, bei so einer Krise bei der Familie zu sein." Am Montag habe er beispielsweise nach der Mittagspause noch mit seinen Nichten gespielt. An seiner Entscheidung, im Harz zu bleiben, zweifelt er gar nicht: