Freiflächen wie diese findet man in den Wäldern um Wernigerode häufig. Bildrechte: MDR/ Carsten Reuß

An vielen Orten sterben Bäume. An manchen Stellen im Harz wird das besonders deutlich – im Oberharz etwa oder rund um Wernigerode. Dort sind in den vergangenen Jahren 22.000 Festmeter Fichten abgestorben und mussten gefällt werden, so Stadtförster Michael Selmikat. Bundesweit wurden fast 200.000 Hektar Wald zerstört, vor allem durch Schädlinge und Trockenheit.

Nun gibt es eine Aktion, bei der sich interessierte Menschen mit Fachleuten austauschen und Ideen für die Zukunft des Waldes entwickeln können. "Generationendialog Wald – 2050 mitgestalten" heißt sie und wird von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) organisiert. Hintergrund ist die "Waldstrategie 2050", in der die Bundesregierung die Chancen und Lösungsansätze für den deutschen Wald der Zukunft festschreiben will.

Freiflächen lassen Wald in Wernigerode verschwinden

Bei den Dialogworkshops zur Zukunft des Waldes sind schon zahlreiche Ideen entstanden. Bildrechte: MDR/ Carsten Reuß Am Dienstag und Mittwoch machte die Dialogrunde im Stadtwald von Wernigerode Station. Zunächst gab Stadtförster Selmikat einen Überblick, wie die Situation in Wernigerode ist. Die Gäste bekamen Freiflächen zu sehen, die einmal Wald waren – und möglichst wieder zu einem solchen werden sollen. Wie und in welcher Form, auch darum geht es bei der Veranstaltung. Die Veranstaltungsteilnehmer können nun Wünsche und Ideen direkt an die Experten richten und mit ihnen diskutieren.