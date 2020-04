Kein Parkplatz, kein Ausflug

Gefühlt ist der Frühling da, seit dem Tag, an dem die erste Maßnahme zu Eindämmung des Coronvirus inkraft trat. Auch am Samstag ist das Wetter in Sachsen-Anhalt perfekt. Die Sonne scheint und es ist warm genug, um nur im Pullover eine Zeitlang draußen zu stehen. Bei diesem Wetter sind normalerweise die Parkplätze in Ilsenburg gut belegt bis übervoll. Heute sind sie komplett leer. Das liegt aber weniger daran, dass die Menschen gut über die Verordnung informiert sind oder ihre Verantwortung wahrnehmen und zuhause bleiben.

Es liegt an den Absperrungen und rot-weißen Flatterbändern. Der große Parkplatz schräg gegenüber vom Blochhauer: abgesperrt. Der beliebte große Parkplatz am Kletterwald: abgesperrt. Der Campingplatz gegenüber: abgesperrt. Auf der Straße selbst gilt sowieso eingeschränktes Halteverbot. Und ein kurzer Halt zeigt: Regelmäßig fahren hier Autos her und kehren um, als sie die Situation erkennen. Die Kennzeichen sagen: Aus Berlin, aus Hannover, aber auch aus Quedlinburg, kommen am Samstag Touristen nach Ilsenburg. Außer touristischen Angeboten wie dem Wanderweg und Gaststätten gibt es auf dieser Straße nichts weiter. Es fühlt sich falsch an, weiterzufahren. Wer nicht zufällig einen Parkplatz in der Nähe der Stadt bekommen hat, merkt schnell, dass hier niemand erwünscht ist.

Romantisches Einzelzimmer für die Geschäftsreise

Katharina Erxleben leitet ein Hotel im Ilsetal. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Ein Parkplatz auf den letzten Metern, bevor endgültig der Wald beginnt, ist noch nicht abgesperrt. Ein großes Schild weißt darauf hin, dass es sich um Privatgelände handelt. Die Schotterfläche gehört zum Kurpark-Hotel, das direkt im Wald an der plätschernden Ilse liegt. Normalerweise steigen hier Gäste ab, die den Harz erkunden. Wanderer und Tagestouristen essen im Restaurant oder trinken etwas im Biergarten. Derzeit sind nur ein paar Geschäftsleute als Hotelgäste da, zum Beispiel Monteure, erklärt die junge Geschäftsführerin Katharina Erxleben. Sie steht auf der Terrasse in der Sonne. Viel zu tun gibt es nicht, denn das Hotel-Restaurant muss geschlossen bleiben. Frühstück bekämen die wenigen Gäste direkt aufs Zimmer.

Die Hotelbesitzerin kennt das auf und ab der Autos bereits. Regelmäßig wären Polizei und Ordnungsamt unterwegs. Man kenne sich schon, sie hätte für einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes schon Kaffee zur Verfügung gestellt. Denn bis am Freitag die Absperrungen zu Parkplätzen aufgebaut wurden, hätten Beamte persönlich stundenlang an den Einfahrten gestanden, um die Gäste abzuweisen.

Die Maßnahme wirkt

Einem Pärchen, das die Terrasse betritt, um sich zu erkundigen, warum alles gesperrt ist, darf sie nichts anbieten. Als es das Gelände verlässt, kommt bereits das nächste Fahrzeug, ein Kleinbus mit Kennzeichen aus Wolfenbüttel, voller sichtlich verwirrter Menschen. Er wendet und kehrt um. Am Ende der Straße, etwa einen Kilometer weit vom Kurpark-Hotel, manövriert die Fahrerin den Bus in die letzte sehr enge Parklücke vor einem Restaurant.

Am ruhigen Teich in der Altstadt ist es menschenleer. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf In der kleinen Altstadt von Ilsenburg sind am frühen Nachmittag keine Touristen unterwegs. Die Promenade entlang des hübschen Teiches am Marktplatz ist leer, die weißen Bänke sind unbesetzt. Am Bahnhof ist niemand zu sehen. Die Maßnahme scheint zu funktionieren: All die Autos, die im Ilsetal kehrt gemacht haben, sind scheinbar weiter gefahren. Oder zurück nach Hause.