Innenministerkonferenz Protest in Quedlinburg gegen Ankerzentren

In Quedlinburg hat es am Donnerstag eine Protestaktion gegen die Einrichtung von Ankerzentren für Flüchtlinge gegeben. Dazu aufgerufen hatte unter anderem die Organisation "Jugendliche ohne Grenzen". Die Aktivisten wollen damit Druck auf die Teilnehmer der Innenministerkonferenz ausüben, die in Quedlinburg tagt.