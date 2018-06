Innenministerkonferenz in Quedlinburg Tagung, Demos und 1.000 Polizisten für drei Tage

Straßensperrungen und deutlich sichtbare Polizeipräsenz – das erwartet Quedlinburg während des Treffens der Innenminister. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant

Karl Albert Grewe, Kriminaldirektor im Innenministerium, erklärte: "Wir versuchen Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Es wird natürlich über die drei Tage gerade in den Bereichen, wo die Innenminister sich Schwerpunktmäßig aufhalten, zu geringen Einschränkungen kommen." Die Innenstadt werde aber frei zugänglich bleiben. Und auch wenn die Minister sich durch die Stadt bewegen, werde es weiter Fußgängerverkehr geben, der Fahrzeugverkehr nur leicht eingeschränkt.



Am Mittwochabend werden der Parkplatz am Theater und ein paar kleine Straßen in der Altstadt gesperrt. Vor den Tagungs- und Übernachtungsplätzen der Minister müssen Fußgänger zeitweise Umwege laufen. Die Straße Kornmarkt, in der eines der Tagungshotels liegt, wird für den Verkehr vollständig und zeitweise für Fußgänger gesperrt. Auch die umliegenden Straßen sind für den Verkehr gesperrt, etwa die Zufahrten zum Markt, zum Marktkirchenhof und zum Parkplatz am Marschlinger Hof nahe des Theaters. Auch die Billungstraße, in der ein weiteres Tagungshotel liegt, wird drei Tage lang nicht befahren werden können. Die Zufahrten zur größten Attraktion der Stadt, zum Schloss Quedlinburg werden am 7. Juni gesperrt. Zumindest Anwohner dürfen die meisten Wege aber trotzdem befahren.