Pilgerroute durch den Harz Schüler pilgert auf der Via Romea

Die Via Romea ist ein alter Pilgerweg aus dem Mittelalter. Er führt von Stade an der Nordsee durch den Harz bis nach Rom. Vor knapp zehn Jahren wurde die Route wiederbelebt. Am Wochenende gibt es in Wernigerode ein Treffen für Pilger auf der Via Romea. Dort wird Jakob Friedrich aus Blankenburg einen Vortrag über seine Erlebnisse als Pilger halten. Das Besondere: Er ist 17 Jahre alt und Schüler.