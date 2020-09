Harzer Jodlerwettstreit Zoff wegen Absage der traditionellen Veranstaltung im Bodetal

Ein Jodelmeister während dem Wettstreit 2019 Bildrechte: MDR/Andreas Knopf

Die Mitglieder der Trachtengruppe Altenbrak wollten auch in Corona-Zeiten unbedingt an der Tradition ihres Jodlerwettstreits festhalten. Sie hatten ein Hygienekonzept entwickelt und sich immer wieder mit dem Gesundheitsamt beraten. Doch drei Wochen vor dem Termin sagten sie ab. Zitat aus der E-Mail: "Wir als Verein haben nun gestern in einer Krisensitzung entschieden, den Jodlerwettstreit abzusagen und sind auch in den Folge-Jahren nicht mehr bereit, diesen zu organisieren." Was war geschehen?

Frustration bei den Jodelmeistern

Frustriert seien sie, sagt dazu der Altenbraker Andreas Knopf. Der 44fache Jodlermeister und Star der Szene ist selbst Mitglied in der Trachtengruppe. Altenbraks Ortsbürgermeister Michael Wiese habe in einer Mail mitgeteilt, dass der Ortschaftsrat eine Durchführung des Jodlerwettstreits aufgrund der derzeitigen Pandemiebestimmungen ablehne. Deshalb hätten sie hingeschmissen, so Knopf. Mehr noch: Die Trachtengruppe wolle sich zum Jahresende auflösen. Die Zukunft des Jodelwettstreits würde damit in den Sternen stehen.

Bürgermeister wirbt um Verständnis für die Absage

Zu den Jodelwettbewerben kamen viele Zuschauer aus der Region. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Der Bürgermeister selbst bedauert das sehr, wirbt aber um Verständnis für seine Auffassung und die seines Ortschaftsrates. Aus seiner Sicht sei es bedenklich, in der Corona-Situation den Wettstreit durchzuführen. Das habe er mitgeteilt. Außerdem hätte die Waldbühne wegen der Corona-Einschränkungen nicht hergerichtet werden können. Dass die Veranstalter auf eine Wiese am Bodeufer ausweichen wollten, habe er dann erst aus der Zeitung erfahren. Er hofft nun, dass die Tradition des Wettbewerbs nicht stirbt.

Der Altenbraker Jodlerwettstreit war etwas Besonderes. Etwas, das Marketingfachleute heute mit Alleinstellungsmerkmal bezeichnen. Denn Jodeln im Harz, das ist vor allem für viele Harztouristen etwas Exotisches. Verbinden sie doch dieses Brauchtum vor allem mit den Alpen. Doch im Harz wird schon lange gejodelt.

Jodeln als Kommunikationsmittel

Die Gewinner des Jodelwettbewerbs 2018 Bildrechte: MDR/Andreas Knopf Das Jodeln soll als eine Art Kommunikation im Gebirge entstanden sein, wenn sich zum Beispiel Fuhrleute vor Kurven in engen Hohlwegen bemerkbar machen mussten. Auch unter Köhlern soll das Jodeln verbreitet gewesen sein. Der Harzer Brauchtumsforscher Lutz Wille fand dazu erste Belege aus dem 19. Jahrhundert. So erwähnt der Schriftsteller Heinrich Pröhle 1851 einen jodelnden Knecht, und der Reiseschriftsteller Johann Georg Kohl berichtet 1866 von Köhlerjungen, die laut in den Bergen jodeln und jauchzen würden. Im Harz seien bereits Ende des 19. Jahrhunderts Heimatlieder populär gewesen, die einen Jodler enthielten, schreibt die Musikethnologin Helen Hahmann, die in ihrer Promotion an der Universität Halle vor einigen Jahren das Harzer Jodeln untersuchte.

Die Tradition des Jodelns