Geschichte und Altertumskunde Harz-Verein forscht seit 150 Jahren

Damit das Wissen nicht in den Regalen verstaubt, geben es die Mitglieder des Harz-Vereins an die Bewohner und Besucher weiter. Sie organisieren Exkursionen und Tagungen, kümmern sich außerdem um die Erhaltung der vielen Denkmale im Harz. "Der Verein lebt eigentlich vom Engagement und der Liebe zur Sache", so Juranek. Er ist neben seinem Ehrenamt Leiter des Wernigeröder Schlosses und beschäftigt sich tagtäglich mit Themen aus dem Harz. Und so weiß er, dass sein Verein trotz Archäologie-, Rechtsgeschichts- oder medizingeschichtlicher Arbeitsgruppe noch lange nicht alles in Erfahrung gebracht hat, was den Harz ausmacht. "Es ist ja eigentlich immer so, wenn man sich mit etwas intensiver beschäftigt", sagt er.

An Themen mangelt es auch in Zukunft nicht. Die Mitglieder wollen sich als nächstes einer Frage widmen, die so gut wie jeden in der Region betrifft: "Der Harz ist der Wasserspeicher für drei Bundesländer", so Juranek. "Und da gehört zum Beispiel auch dazu – was völlig ausgeblendet wird – dass viele der Talsperren im 2. Weltkrieg mit Zwangsarbeitern gebaut worden sind." Deshalb wolle man nun die Geschichte der Wasserversorgung aufarbeiten. 150 Jahre seit Bestehen des Vereins stehe zudem die Digitalisierung von Quellen und Nachlässe an, zudem die große Jubiläumstagung im Juni. "Ich hoffe natürlich, dass das Jubiläum eine größere Öffentlichkeit hervorruft", so Christian Juranek. Vielleicht kommen zu den 180 Mitgliedern dann noch ein paar dazu.