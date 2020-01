Westernstadt im Landkreis Harz 500 Hunde bei Jubiläum von Schlittenhunderennen in Hasselfelde

Schnee gab es zwar nicht, dafür aber einen Rekord: Beim 20. Schlittenhunderennen in Hasselfelde sind an diesem Wochenende rund 500 reinrassige Schlittenhunde am Start, darunter seltene Rassen. Die ersten Eindrücke.