Ein Jahr nach Hochwasser im Harz Keine Hilfe mehr für Flutopfer ohne Versicherung

An das Hochwasser vor einem Jahr erinnert sich Bernd Wiedener noch genau. Damals stieg der Pegel der Holtemme in Derenburg wegen starker Regenfälle extrem an – und setzte auch Wiedeners Gasthof unter Wasser. Im Keller sind die Spuren noch heute zu sehen. Dort befindet sich auch der Heizungsraum, der im Juli 2017 ebenfalls voller Wasser stand.

Für den Derenburger entstand ein immenser Schaden: 10.000 Euro zahlte Wiedener allein für die Instandsetzung der Heizung. Warum er das selbst finanzierte? "Weil die Elementarversicherung sehr, sehr teuer ist – im fünfstelligen Bereich. Da können wir es auch gleich selber zahlen."

Keine Hilfe mehr vom Land

Die Holtemme in Derenburg im Juli 2017. Bildrechte: MDR/Roland Jäger Bisher hatten Opfer von Naturkatastrophen auch ohne spezielle Versicherungen mit Unterstützung bei den Reparaturen rechnen können. Ihnen wurde bei Flut- oder Sturmschäden mit Geld aus Steuerkassen geholfen. Das werde zukünftig nicht mehr möglich sein, kündigte die Landesregierung bereits nach dem Hochwasser 2017 an. Damals sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU): "Dass Elementarschäden eintreten können, das weiß inzwischen jeder – und deswegen wird es in Zukunft keine individuellen Hilfen mehr geben können." Da sich für beinahe alle Grundstücke und Objekte im Land Elementarversicherungen abschließen ließen, habe das nun jeder selbst in der Hand.



Dass es für Nicht-Versicherte keine Hilfsgelder mehr geben soll, unterstützen die Versicherungen. Peter Ahlgrim von den ÖSA-Versicherungen sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass kaum nachzuvollziehen sei, warum einzelne versicherbare Schäden über Steuergelder gezahlt werden und andere nicht. "Warum sollten die benachteiligt werden, die sich selber versichert haben?", so Ahlgrim.

Je mehr Risiko, desto teurer

Wie teuer eine Versicherung gegen Sturm oder Hochwasser ist, hängt von der Lage des Grundstücks ab. Ein Haus mit einer Fläche von 120 Quadratmeter für 200.000 Euro wird beispielsweise in der Zone mit dem geringsten Risiko für 42 Euro pro Jahr versichert. In Zonen mit erhöhtem Risiko kostet das deutlich mehr – 93 Euro oder 144 Euro jährlich. Ob das eigene Haus in einer Gegend liegt, die besonders von Sturm oder Blitzschlag, Starkregen oder Hochwasser gefährdet ist, kann jeder Hausbesitzer online nachschauen.

Der Keller von Bernd Wiedener stand beim Hochwasser 2017 unter Wasser. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gastwirt Wiedener würde beim nächsten Hochwasser keine Hilfsgelder mehr bekommen. Die Entscheidung der Landesregierung kritisiert er: "Persönlich ist das nicht schön, was sie machen. Wir brauchen die Hilfe. Denn ohne Hilfe geht's nicht." Ihm bleibt daher nur zu hoffen, dass die Holtemme nicht so bald wieder über die Ufer tritt.

