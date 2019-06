Vier Grundschüler aus Magdeburg sind bei einer Klassenfahrt in den Harz am Dienstag zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Sie waren laut Polizei einen Abhang hinuntergestürzt. Wie ein Sprecher des Landkreises Goslar MDR SACHSEN-ANHALT sagte, hatte die Gruppe nach aktuellem Ermittlungsstand ein gemeinsames Foto machen wollen. Dabei hätten sich einige Schüler an einen Zaun gelehnt. Das Gelände habe nachgegeben, vier Kinder stürzten sechs Meter in die Tiefe.