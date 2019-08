Tellergeklapper und Kinderstimmen schallen an einem Freitag im August durch den Kindergarten "Lüttis Rasselbande" in Lüttgenrode im Harz. An kleinen, runden Tischchen sitzen Jungen und Mädchen und essen Nudeln mit roter Soße. Für die Betreuung in der Einrichtung in Lüttgenrode bezahlen die Eltern verglichen mit anderen Kitas im Land überdurchschnittlich viel Geld.