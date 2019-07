Ferienprojekt feiert Jubiläum 15 Jahre Kinderstadt Andershausen in Quedlinburg

Hauptinhalt

Für vier Tage gibt es in Quedlinburg wieder eine Stadt in der Stadt: In der Kinderstadt Andershausen gehen die kleinen Quedlinburger arbeiten und können "Geld" verdienen – wie die Großen also. Jetzt feiert die Idee Jubiläum.