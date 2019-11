Nach sechs Jahren Bauzeit können die Knirpse in Schierke wieder in ihren eigenen Kindergarten gehen. 2013 war damit begonnen worden, das 340 Jahre alte Gebäude zu sanieren. Seitdem passierte nahezu alles, was einen Bau verzögern kann.



So wurde ein massiver Hausschwamm-Befall entdeckt. Dann stellten die Bauleute fest, dass das aus dem Jahr 1680 stammende und einmal als Kirche erbaute Gebäude keine Fundamente besaß. Zudem waren die alten Ziegelsteinwände marode, und zusätzliche Arbeiten im Bereich Statik waren nötig. Hinzu kam ein alter Brandschaden, der in den 1950er-Jahren nicht ordentlich saniert wurde. Schließlich wurde auch noch ein historisches Grab unter dem Fußboden gefunden.