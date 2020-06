Blankenburg Inklusive Kita im Harz gehört zu Top-Zwanzig Deutschlands

Im Sandkasten herrscht Hochbetrieb, auch an der Schaukel und an den Kletterreifen. Die einzelnen Gruppen sind mit Hütchen voneinander getrennt, auf die in diesen von Corona geprägten Tagen die Erzieherinnen und Erzieher zu achten haben. Zwei Mädchen sitzen etwas abseits an einem Tisch und malen. Zwei Jungs sitzen unter einem Baum und spielen mit Bauklötzen, einer hat syrische Eltern, die Eltern des anderen stammen aus dem Harz. Was nicht so leicht zu erkennen ist: Auch Kinder mit Handicap spielen hier, mittendrin und gemeinsam mit allen anderen.

"Multiprofessionelle" Betreuung für Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen

In der integrativen Kindertagesstätte "Am Regenstein" in Blankenburg werden Kinder mit und ohne Handicap, Kinder mit Migrationshintergrund und auch viele Flüchtlingskinder betreut, und das offensichtlich gut und schon seit langem. Seit 2005 ist die Kita eine integrative Kita.

Kathrin Friedrich leitet die Kita in Blankenburg. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß "Wir haben Heilpädagogen im Haus, Logopäden, Ergotherapeuten, normale staatliche geprüfte Erzieher und Heilerzieher. Wir ergänzen uns alle und dadurch ist es nicht schwierig, Kinder aufzunehmen, die anders sind", erklärt Kita-Leiterin Kathrin Friedrich. Sie nennt ihr Team "multiprofessionell", weil es mit so vielseitigen Qualifikationen ausgestattet ist.



Das heißt aber nicht, dass auch sie nicht manchmal Verstärkung gebrauchen kann. Im letzten Jahr, berichtet sie, hätten sie eine junge Syrerin als sogenannte FSJ-lerin gehabt. Die habe viel übersetzt und die Kommunikation mit den syrischen Eltern habe gleich viel besser geklappt. Vorher sei schon die Information "wir gehen morgen wandern" eine Herausforderung gewesen, erzählt sie.

Netzwerk will Inklusion voranbringen

Von den Erfahrungen in der Kita "Am Regenstein" sollen andere lernen. Vielerorts gibt es Ängste vor Inklusion. In manchen Einrichtungen wird sich schwer getan, zum Beispiel ein behindertes Kind aufzunehmen. Diese Ängste abbauen und positive Erfahrungen wie die der Kita "Am Regenstein" weitergeben, das will das "Netzwerk – elementare Bildung inklusiv" im Harzkreis, in dem auch Kathrin Friedrich aktiv ist. Hier tauscht sie sich aus, hier hat sie Mitstreiterinnen.

Sabine Brennecke Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Zehn Akteure aus dem Landkreis arbeiten in dem Netzwerk zusammen und organisieren Weiterbildungen und Diskussionen. Eine von ihnen ist Sabine Brennecke, im Halberstädter Diakonissen-Mutterhaus Cicilienstift zuständig für die elf Kindertagesstätten des Stifts.



Im Netzwerk, so erklärt sie, wollten sie den Trägern und den Kolleginnen und Kollegen Mut machen, mehr Inklusion zu wagen und die Einrichtungen zu öffnen für zum Beispiel behinderte Kinder oder mehr Kinder mit Migrationshintergrund.

Eltern loben die Arbeit des Netzwerks

Und was sagen die Eltern? Zwei zufällig angesprochene Mütter vor der Kita in Blankenburg zeigen sich begeistert. Sie fände die Kita Klasse, meint die junge Blankenburgerin Eva Jünger. Es seien Kinder dabei, die Hilfe benötigen, und die würden sie dort kriegen. Die Erzieherinnen leisteten etwas, was woanders nicht alltäglich sei.

Kinder spielen draußen mit Lego. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Michaela Horn lobt das Einfühlungsvermögen, jetzt beim Wiederanlaufen des Kita-Betriebes sei das besonders zu spüren.



Dass die integrative Einrichtung wahrscheinlich viele Eltern gut finden, zeigen vielleicht auch die Belegungszahlen. 152 Kinder werden derzeit betreut. Seit einiger Zeit gibt es eine Warteliste.



Für ihr Engagement wurden die Mitglieder des Netzwerks für den Deutschen Kitapreis nominiert, in der Kategorie "Bündnisse für frühe Bildung". Von 1.500 Teilnehmern aus der gesamten Bundesrepublik sind nun 20 in zwei Kategorien übrig. Allein schon so weit gekommen zu sein, macht die Akteure stolz.