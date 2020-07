Kleinstadthelden Wie in einem Riesenrad in Wernigerode Unternehmen und Azubis zusammentreffen

Die Initiative "Heimvorteil Harz" hat diese Art des Kennenlernens aufgegriffen und ein wenig angepasst. Sie haben ein Azubi-Speeddating daraus gemacht. Somit konnten sich am 14. Juli angehende Azubis und lokale Unternehmen treffen und über mögliche Berufe in der Region Harz austauschen. Und das nicht einfach mal so auf dem Boden, wie es bei den meisten Berufsmessen üblich ist, sondern in den Gondeln eines Riesenrades in Wernigerode.