Neben dem kleinen Kino beherbergt das Schloss Ballenstedt drei Ausstellungen: das Filmmuseum Schloss Ballenstedt, eine Jagd- und Naturausstellung und eine geschichtliche Ausstellung. Das Filmmuseum bietet dabei einen eindrücklichen Einblick in die Filmgeschichte. Mehr als 3.000 Exponate erzählen die Entwicklung des Films. An die Exponate ist der Verein durch Zufall gekommen, berichtet Heydecke. Die Sammlung umfasst unter anderem Film- und Bildprojektoren, Kameras, Objektive und Filmplakate.

Um auch junge Menschen für die Vereinsarbeit gewinnen zu können, kooperiert der Verein mit dem Wolterstorff-Gymnasium Ballenstedt. Dort bietet Heydecke eine Arbeitsgemeinschaft für Film und Foto für verschiedene Klassenstufen an. Neben der aktiven Arbeit mit der Kamera will der Ballenstedter auch erreichen, dass sich Jugendliche kritisch mit Medien auseinandersetzen. "Das, was wir in der AG lernen, brauchen wir auch fürs Leben", meint Schülerin Emilie Reindel.