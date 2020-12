Auch Jennifer Fultone kann das Zuhause-Gefühl bestätigen. Sie koordiniert das Projekt "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" im Harz. Die Regionalstelle des Projektes gehört zum Dachverein Reichenstraße. Mit dem Haus ist Fultone schon aus diesem Grund eng verbunden. "Die 'Reiche' ist mein Zuhause und ein ganz wichtiges Überlebenselixier für die Jugend Quedlinburgs", erzählt sie. Fultone ist Ansprechpartnerin für das Projekt und unterstützt Schulen bei ihrem Engagement. Für die verschiedenen Schulen plant sie gemeinsame Sportveranstaltungen oder Musikprojekte. "Ich finde Rassismus sehr präsent, unabhängig ob in der Stadt oder im Dorf", erklärt Fultone ihr Engagement. "Darum finde ich es sehr wichtig, hier in meiner Kleinstadt alles dafür zu tun, damit man über Rassismus aufklärt und irgendwie versucht, das ein bisschen in den Griff zu bekommen. Aber ich denke, das Problem ist überall dasselbe."

Adele Probst (v.r.), Lucas Habenreich und Jannis Wittchen engagieren sich im Jugendforum Quedlinburg. Bildrechte: MDR/Nicole Franz

Zurzeit engagieren sich in dem Forum 13 Jugendliche der 7. bis 9 Klasse politisch für ihre Stadt. Jannis Wittchen erklärt, warum sie sich für die Stadt einbringen: "Wir haben jetzt die Chance, Vorurteile aus dem Weg zu räumen, dass die Jugend sich nicht für Politik interessiert, was meiner Meinung nach auch komplett falsch ist, wie man zum Beispiel an Fridays for Future sieht. Wir müssen was für unsere Zukunft und für die Stadt tun."



Ziel ist es, den Stadtrat in allen Fragen rund um die Jugend zu beraten. Ihnen ist es wichtig, Gehör zu finden und zu zeigen, dass sie ihre Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Themen sind zum Beispiel mehr Mülltonnen, um die Straßen sauber zu halten oder Projekte, um die verschiedenen Generationen zusammenzubringen. Ein Podcast, in dem sie den Stadtrat interviewen, soll im Februar 2021 veröffentlicht werden.