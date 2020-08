Kleinstadthelden Warum seit der Corona-Pandemie in Halberstadt Lebensmittel gerettet werden

Gottschalt erklärt: "Hier kann sich einfach jeder holen, was er möchte. Wenn wir einen Überschuss an Lebensmitteln haben, die sonst weggeschmissen werden würden, steht es jedem frei, die zu retten und mitzunehmen." Er sieht die Initiative nicht als Konkurrenz zu den Tafeln im Landkreis. Gottschalt sagt: "Bei GastroHilft geht es nicht um die Bedürftigkeit, sondern primär um die Lebensmittelrettung." Es kann sich jeder Lebensmittel bei "GastroHilft" abholen.

Jährlich landen in Deutschland rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Durch "GastroHilft" werden täglich 250 Kilogramm Lebensmittel in Halberstadt gerettet. Meistens werden in großen Supermärkten Lebensmittel aussortiert, weil sie optische Makel haben oder das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist.

Gottschalt erklärt: "Was wir vor allem zeigen wollen, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sehr viel weggeschmissen wird. Wo ein Lebensmittel weniger Wert besitzt, wenn es nicht adäquat verarbeitet oder gerettet wird. Wir wollen zeigen, was man aus Lebensmitteln noch machen kann, die vielleicht nicht mehr so aussehen, wie wir uns das vorstellen."