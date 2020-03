Marienhof in Neinstedt: Wo Inklusion gelebt wird

Der Marienhof ist ein 100-jähriger Bauernhof, der zur Evangelischen Stiftung Neinstedt gehört. Gearbeitet wird in fünf Bereichen: Gärtnerei, Landwirtschaft, Landschaftspflege, Hofladen und Bäckerei. In allen Bereichen arbeiten insgesamt 60 Mitarbeiter und Beschäftigte* gemeinsam. Was in der Gärtnerei, Bäckerei und in der Landwirtschaft entsteht, wird im Hofcafé verkauft – alles in Bio-Qualität. "So entsteht ein Kreislauf", erklärt Wahl.