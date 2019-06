Die kleinste Holzkirche Deutschlands braucht dringend Hilfe. Das Kirchlein im Oberharzort Elend ist so sanierungsbedürftig, dass die Einwohner jetzt einen Hilferuf ausgesandt und einen Förderverein gegründet haben.

Angepackt werden müsse an vielen Ecken, erklärt Kirchenführer Dieter Zilling, der in der Nachbarschaft wohnt. So lägen die Probleme unter der Fassade, im Turm und auch unterm Fußboden.