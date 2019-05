Der Ausbau der Fernwärme-Versorgung ist zugleich ein Streit-Thema in Wernigerode. Viele Hausbesitzer sind unzufrieden, dass sie dazu gezwungen werden, sich an das Fernwärme-Netz anschließen zu lassen. Auch die Grünen sehen den Ausbau deshalb kritisch:

Das gilt jedoch nicht für die stetig rauchende Brockenbahn, auf die die Stadt durchaus Einfluss hat. Sabine Wetzel meint: "Wir hören es von den Bürgern immer wieder, dass es eigentlich nicht sein kann: Dass wir eine Stadt der Nachhaltigkeit sind und so viel Dreck in die Luft geschleudert wird."

Doch auch wenn die Grünen nun im Stadtrat stärker vertreten sind, wird es der historischen Lok so bald nicht an den Kragen gehen. Aber: Es gebe alternative Antriebssysteme, bei denen trotzdem Dampf aus der Lok herauskomme. Die Harzer Schmalspurbahnen zu einer Umrüstung zu bewegen, "sei ein dickes Brett, das wir zu bohren haben", meint Wetzel.

Wernigerodes Oberbürgermeister hingegen betont, die Bahn sei ein technisches Denkmal, das zahlreiche Touristen in die Stadt ziehe. Dennoch schließt er nicht aus, dass sich auch die Harzer Schmalspurbahnen beim Klimaschutz bewegen müssen: "Mittelfristig denke ich schon, dass eine Umrüstung zumindest denkbar wäre." Da dies mit einem riesigen Investitionsvolumen verbunden sei, stehe das aktuell aber nicht an.



Die Brockenbahn schnauft also auf absehbare Zeit weiter durch Wernigerode in den Oberharz – Klimaschutz hin oder her.