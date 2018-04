Bei einem Landeunfall auf dem Flugplatz in Ballenstedt im Landkreis Harz haben vier Insassen einer Cessna Glück im Unglück gehabt. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, war das Kleinflugzeug am Samstagnachmittag bei der Landung über die Rollbahn hinaus auf einen Acker gefahren, gekippt und auf dem Dach zum Liegen gekommen. Zwei Erwachsene im Alter von 52 und 41 Jahren seien leicht verletzt worden. Ein drei Jahre altes Kind und der 50 Jahre alte Pilot seien mit dem Schrecken davon gekommen. An der Cessna entstand erheblicher Schaden. Die Ursache des Unfalles ist unklar.

Zwei Insassen wurden im Krankenhaus ambulant versorgt. Bildrechte: Polizeirevier Harz