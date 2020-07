Wahl am Sonntag Das erwarten junge Leute vom neuen Landrat im Harz

Jule, 18, Abiturientin aus dem Harzkreis:



Auch für Abiturientin Jule ist es eine Selbstverständlichkeit sich an den Wahlen zu beteiligen. Für sie spielt auch das Thema Denkmalschutz eine große Rolle: "In Wernigerode gibt es zum Beispiel eine Kirche, die kurz vor dem Verfall steht und quasi in letzter Sekunde noch gerettet werden konnte. Das sowas gerade bei alten Bauwerken und kulturträchtigen Dingen gefördert wird, ist mir sehr wichtig. Wir sollten auf jeden Fall auch den Harzer Wald retten, oder zu mindestens retten was noch zu retten ist. Ich bin hier geboren und als waschechte Harzerin liegt mir das besonders am Herzen" Bildrechte: MDR/Lisa Felgendreff