Ein später Oktobertag. Manfred Gellert ist auf seinem Motorrad auf der Landstraße unterwegs und nähert sich einem vor ihm fahrenden Auto. Der 27-Jährige setzt zum Überholen an, doch er fährt zu dicht an dem Auto vorbei. Mit dem Lenker bleibt er am Seitenspiegel hängen und stürzt. Der Unfall ist mittlerweile 40 Jahre her.