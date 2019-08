Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Mannes in Blankenburg sind die Angeklagten am Montag zu langen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Drei der vier Männer müssen wegen Mordes lebenslang hinter Gitter. Ein Vierter, zur Tatzeit 20-Jähriger, erhielt eine Jugendstrafe von sieben Jahren.

Der Mann wurde am 3. Januar in Blankenburg auf offener Sraße erschlagen. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

Das Landgericht Magdeburg sah es als erwiesen an, dass die Männer am 3. Januar in Blankenburg einen 30-Jährigen auf offener Straße erschlagen haben. Dabei übten sie laut Urteil Selbstjustiz. Der Anklage zufolge hatte das Opfer ihnen gegenüber Straftaten begangen oder angedroht.



Der Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Die Polizei griff die jetzt verurteilten Männer unweit des Tatorts auf.