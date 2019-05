Der Bürgermeister der Stadt Harzgerode im Landkreis Harz, Marcus Weise (CDU), hat sich für einen Generationswechsel in der Politik ausgesprochen. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich bin der Meinung, wir müssen generell in der Politik einen Personalwechsel herbeiführen, insbesondere in Bund und Land." Hier seien vor allem die Jüngeren gefragt. "Wir haben es, glaube ich, vergessen, Politik für die Menschen zu machen und auch mal zu fragen, was bewegt denn den kleinen Mann vor Ort." In den vergangenen Jahren seien in der CDU einige Fehler gemacht worden. Viel zu oft würden unnötige Debatten um Randthemen geführt, die keinen interessieren, so der 31-jährige Weise.