Coronavirus an Sachsen-Anhalts Schulen Mehrere Schulklassen im Harz in Quarantäne

In Halle waren in den letzten Wochen mehrere Kita-Gruppen und viele Klassen und Kontaktgruppen an verschiedenen Schulen in Quarantäne. In Magdeburg ist die Lage ähnlich. Im den letzten Wochen musste laut Volksstimme in der Landeshauptstadt sogar eine ganze Jahrgangsstufe in Quarantäne. In Salzwedel war im September eine ganze Schule mehrere Tage geschlossen, 230 Personen wurden auf Corona getestet.