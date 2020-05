Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag in einer Video-Schalte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes in Halberstadt ihren Dank für besondere Leistungen in der Corona-Krise ausgesprochen. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Landrat Martin Skiebe (beide CDU) hatten sich zu der Konferenz zugeschaltet.