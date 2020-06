All das soll das Bewusstsein für das Müllproblem schärfen, die Nationalpark-Ranger entlasten, vor allem aber mehr Müll aus dem Nationalpark-Wald schaffen. Er wünsche sich, so Nationalparksprecher Friedhart Knolle, dass so die alte Philosophie der Harzklubwanderer umgesetzt wird: Jeder nehme den Müll, den er im Wald verursacht, auch wieder mit aus dem Wald heraus. Die ganz Umweltbewussten, so Knolle, hätten immer schon etwas mehr Müll mit rausgetragen, als sie selbst verursacht haben. Genau das soll mit der Aktion "No Trash!" passieren.

Informationstafeln im Nationalpark Harz weisen daraufhin, wie lange es dauert, bis weggeworferner Müll in der Natur abgebaut ist. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß